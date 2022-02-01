В Беларуси спустя полторы недели после того, как сбили якобы украинский беспилотник, решили вызвать посла

В МИД Беларуси заявили о том, что 24 января украинский БПЛА нарушил воздушное пространство и был «принужден к посадке специалистами Вооруженных сил».

Заявление об этом размещено на сайте ведомства.

«Упомянутый украинский БЛА 24 января незаконно пересек государственную границу Беларуси, был зафиксирован в воздушном пространстве нашей страны и впоследствии принужден к посадке специалистами Вооруженных сил», – говорится в сообщении.

В МИД Беларуси добавили, что «на основе анализа данных бортовой аппаратуры доподлинно установлено, что он был запущен с территории Украины в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном «Брестский».

«До украинской стороны доведено, что данными недружественными шагами она намеренно провоцирует эскалацию обстановки в регионе, что не способствует цивилизованному двустороннему диалогу. Белорусская сторона потребовала недопущения подобных деструктивных действий в дальнейшем», – сообщили в МИД.

В связи с этим, 3 февраля в МИД был вызвал Посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим, «которому заявлен решительный протест в связи с целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата с Украины на территорию Беларуси».

В то же время, реагируя на заявление белорусской стороны, представитель украинского МИД Олег Николенко в Twitter назвал ее «очередной провокацией со стороны Беларуси».

«Мы категорически отвергаем обвинения в том, что Украина использовала БПЛА на границе с Беларусью. Призываем Минск не подыгрывать дестабилизирующей деятельности России. Спокойствие на украинско-белорусской границе в интересах всего региона», – написал он.

Провокацией назвали заявление Беларуси и в Государственной пограничной службе.

– Мы хорошо помним о контрабанде оружия из Украины, которое в РБ доставляли «тоннами». И это происходило, со слов Лукашенко, с регулярной периодичностью. Дальше была «наглухо закрытая» граница. Теперь они придумали мифические «беспилотники», – подчеркнул спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП.

Он сообщил, что белорусская сторона недавно направила письмо, в котором указывала на фиксацию в 500 метрах от границы с Украиной над территорией РБ беспилотного летательного аппарата и что ими принимаются меры по установлению принадлежности БПЛА. В официальном письме пограничники РБ не указывали на незаконное пересечение границы или возможную принадлежность летательного аппарата. В ответ пограничники Украины отметили, что в указанное смежной стороной время и на указанном направлении БПЛА не использовались.

– Однако Беларуси здесь главное не выйти на самих себя. Ведь стоит учитывать совместные военные учениях РБ из РФ, которые анонсировались и проходят на территории Беларуси. Возможно, они наблюдали своих же, – добавил Демченко.

Стоит отметить, что с момента выборов Президента Беларуси, результаты которых не признали европейскеи страны, в том числе и Украина, время от времени Лукашенко высказывает различные обвинения в сторону Украины.

К примеру, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко высказал свое возмущение по поводу того, что Украина усилила границу с Беларусью, назвав военнослужащих «радикалами». При этом он заявил, что Крым после референдума 2014 года стал российским как де-факто, так и юридически. И в случае обострения на Донбассе Беларусь поддержит Россию.

Также Лукашенко обвинил Президента Украины Владимира Зеленского в подготовке боевиков и поставках оружия в Беларусь. При этом он утверждал, что вместе с президентом России Владимиром Путиным может «поставить на колени» Украину за сутки.