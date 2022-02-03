Министр обороны Резников заявил, США изменили риторику, так как вероятность нападения РФ на Украину низкая

Министр обороны Украины Алексей Резников заявляет, что сейчас вероятность нападения России на Украину оценивается как низкая и даже США перестают называть вторжение неотвратимым.

Об этом шла речь в ходе его брифинга в четверг, 3 февраля, передает УП.

- По сравнению с пятницей существенных изменений или какого-либо неожиданного факта не произошло… И вдоль границы с Беларусью не наблюдаем формирования ударных группировок. Вероятность значительной эскалации по состоянию на сегодняшний день рассматривается как низкая. Сейчас мы наблюдаем российские подразделения, которые насчитывают порядка 115 тысяч наземного компонента, учитывая территорию Беларуси и прилегающих районов Российской Федерации, включая временно оккупированные территории ОРДЛО и Крыма, - отметил Резников.

Министр отметил, что происходит переброска подразделений РФ на полигоны в Крыму, в Воронежской области и так далее.

- 6 российских десантных кораблей из северного Балтийского флота продолжают совершать переход по Средиземному морю и, по нашим данным, должны зайти в сирийский порт Тартус. Не исключено, что они могут дальше пойти в сторону Черного моря, – отметил Резников.

В то же время, в Крыму «формирование милитарных группировок не зафиксировано», хотя милитаризация полуострова продолжается, сказал министр.

На Донбассе, по данным украинской разведки, продолжается ротация боевиков и поставка оружия и горюче-смазочных материалов из России. Разведка также сообщает, что в рядах боевиков есть страх из-за пропаганды россиян о якобы подготовке наступления из Украины.

- Хочу обратить внимание на то, что и наши западные партнеры, стратегические партнеры изменили свою риторику. Вы можете услышать это в словах секретаря Белого дома. Сегодня мы получили очень важный сигнал, что наконец слово «imminent» как «неотвратимое» относительно возможного вторжения уже не применяется в официальной риторике. Об этом мы говорим уже несколько недель: угроза есть, риски есть, они с 2014 года есть. Но угрозы неотвратимого вторжения в Украину прямо уже и сейчас на данный момент не наблюдается. Поэтому оснований для паники, страха, бегства, складывания каких-то чемоданов – нет, - резюмировал министр обороны.

Напомним, накануне в Белом доме заявили, что больше не описывают потенциальное вторжение России в Украину как неизбежное, предполагая, что это слово было употреблено неуместно.

Как известно, в Украине последнее время обсуждается возможное открытое вторжение на территорию страны со стороны Российской Федерации. Эту тему активно развивают в Соединенных Штатах, где, в частности, глубоко обеспокоены «крупными и необычными» перемещениями российских войск вблизи Украины, которые, как предупредили американские официальные лица, могут стать прелюдией к вторжению.

В связи с этим из Украины уже эвакуировали дипломатов из США, Великобритании. МИД Британии заявил, что РФ «стремится установить пророссийского лидера в Киеве».

В то же время, в МИД Украины назвали преждевременным решение об эвакуации американских дипломатов. Глава Минобороны Алексей Резников, в свою очередь, заявил, что на границе с Украиной и временно оккупированных территориях число российских войск оценивается в 94,3 тысяч человек.