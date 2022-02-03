Ряд нардепов и депутатов Полтавского облсовета, избранных от «Слуги Народа», просят руководство партии лишить Трухина мандата

Отдельные полтавские депутаты, избранные от партии «Слуга Народа», на своих страницах в Facebook разместили одинаковое заявление о своей позиции по поводу скандала вокруг нардепа Александра Трухина.

Об этом сообщает интернет-издание «Полтавщина».

В частности, народные депутаты Анастасия Ляшенко, Андрей Боблях, Алексей Мовчан, а также депутаты Полтавского облсовета Юлия Цыбульская, Наталья Сухонос, Олег Хардин, Александр Руденко и Александр Смирнов поддержали следующее заявление:

«Мы, депутаты разного уровня, избранные от партии «Слуга Народа», возмущены поведением наших коллег, оказавшихся в центре журналистского расследования «Украинской Правды» — народного депутата Александра Трухина и депутата Полтавского областного совета Фахраддина Мухтарова. Речь идет о ДТП с участием депутатов. Александр Трухин в течение пяти месяцев обманывал общественность и своих коллег по фракции и партии, рассказывая, что якобы вел себя корректно на месте ДТП и сотрудничал с полицией. Однако видео, обнародованное журналистами из «УП», свидетельствует об обратном. В то же время Фахраддин Мухтаров, глава фракции «Слуга Народа» в Полтавском областном совете и бизнес-партнер Трухина, или, судя по видео из нагрудной камеры патрульных — просто «кент», был участником и свидетелем ДТП. Он вводил в заблуждение следствие в течение длительного времени, прикрывая своего друга Трухина. Действия депутатов мы считаем недопустимыми и неприемлемыми», - говорится в заявлении.

В связи с вышеизложенным, они требуют от Александра Трухина немедленно сложить мандат народного депутата, и призывают правоохранительные органы «обеспечить беспристрастное и объективное расследование этого резонансного дела».

«Обращаемся к руководству партии «Слуга Народа» с просьбой по поводу немедленного применения императивного мандата к депутату и председателю фракции «Слуга Народа» в Полтавском областном совете, Мухтарова Фахраддина. Мы убеждены, что это лицо своими действиями дискредитировало имя Президента Зеленского и Партии «Слуга Народа». Напоминаем нашим коллегам, что все мы равны перед законом!» - также говорится в заявлении

Следует добавить, что депутаты облсовета Александр Руденко и Александр Смирнов, избранные от «Слуги народа», уже не являются членами фракции «СН». Сначала из фракции вывели Смирнова, затем Руденко. Последний объяснил это своим конфликтом с Мухтаровым. При чем Смирнов возглавлял фракцию, его в этой должности сменил Мухтаров.

О своем конфликте с главой фракции «СН» в облсовете сообщила и нардеп Анастасия Ляшенко, упомянувшая об этом вместе с публикацией вышеприведенного заявления.

Как известно, в СМИ опубликовали видео с бодикама патрульного после ДТП с нардепом Александром Трухиным. На видео Трухин обращается к полицейскому со словами «давай я тихонько в лес уйду», а затем обещает «поговорить» с главой МВД Денисом Монастырским. Также нардеп утверждает, что не был за рулем попавшей в ДТП машины. Трухин обращался к правоохранителю и обещал «найтись» потом и «отблагодарить». В «Слуге Народа» намерены исключить Трухина из партии. В МВД, в свою очередь, отрицают, что нардеп Трухин после ДТП пытался о чем-то «договориться» с Монастырским. 2 февраля Трухина исключили из «Слуги Народа», а Венедиктова поручила НАБУ открыть производство. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал исключение из партии «Слуга Народа» народного депутата Александра Трухина.

В итоге Александр Трухин заявил, что готов сложить мандат, если потребует партия.