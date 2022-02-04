«Такой бесполезной работы, как депутатство, в жизни не делала», - житомирский депутат пожаловалась на бюрократию

Депутат Бердичевского горсовета в Житомирской области Любовь Ивасюк пожаловалась, что год занималась «бесполезной работой».

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Ивасюк представляет партию «Сила и честь». В своем отчете о работе она жалеет, что ни одно начинание не смогла завершить из-за бюрократии.

«Такой бесполезной работы, как депутатство, я в своей жизни еще не делала никогда. Времени и нервов потрачено много, но ни один из поднятых вопросов так и не решен. Не удалось пробить стену бюрократического безразличия в кабинетах городского совета и коммунальных учреждений. Но я избирателям обещала только одно – быть с ними честной, ведь это легче всего можно выполнить, потому что зависит только от себя самой», - отметила она.

Напомним, ранее под суд отдали обвиняемых в деле о «продаже» должности главы Николаевской ОГА.