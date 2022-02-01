В Украине усилили охрану складов вооружения, полученного от США и других зарубежных партнеров

В Украине усилен особый режим охраны в местах хранения вооружения и техники партнёров, потому что это в том числе условия сотрудничества с США и Великобританией.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает «Интерфакс-Украина».

- Потому что получение средств поражения и защита высокочувствительных технологий, таких как Javelin или NLAW... есть условия, что они хранятся в особых местах, под контролем и наши партнёры имеют право иногда проверить, действительно ли мы выполняем эти условия, - сказал Резников.

Министр также анонсировал получение Украиной некоторых «интересных вещей», о которых будет сообщено позже, и которые Украина не получала ранее.

- Мы точно их будем хранить в надлежащих условиях, в руки врага они не попадут. Но мы их продемонстрируем в ближайшее время на учениях на полигоне, - пояснил он.

Напомним, ранее в Украину прибыл седьмой самолет с военной помощью от США.