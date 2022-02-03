Николаевские патрульные разыскивают очевидцев ДТП, виновник которого скрылся с места происшествия

Патрульная полиция в Николаевской области разыскивает очевидцев ДТП, которое произошло в среду, 26 января.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что примерно в 20:50 на улице Курортная, в районе дома №9/11, неизвестный автомобиль (вероятно Mercedes-Benz), темно-красного цвета, допустил столкновение с припаркованным автомобилем Chevrolet Aveo. После столкновения автомобиль-виновник покинул место происшествия в направлении улицы Крылова.

В связи с этим, отдел розыска и обработки материалов ДТП УПП в Николаевской области обращается с просьбой к гражданам, имеющим какие-либо сведения о вышеуказанном ДТП или местонахождении разыскиваемого транспортного средства, сообщить по телефонам (063)996-65 -05, (063)191-26-26, (0512)53-18-44, 102 или же обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Новозаводская 1б/1, каб. 113.

Напомним, как в Николаевской области водитель насмерть сбил мужчину и скрылся с места ДТП