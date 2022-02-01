Основатель канала Nexta Протасевич заявил, что его задержание было выгодно белорусской оппозиции

Бывший главный редактор белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич считает, что к его задержанию могут быть причастны белорусские оппозиционеры.

Об этом сообщает «Медуза».

Напомним, что Протасевича задержали в Минске после экстренной посадки рейса Ryanair. После ареста Роман Протасевич стал сотрудничать со следствием по своему уголовному делу и давать интервью белорусским и российским провластным СМИ. Сейчас он находится под домашним арестом, ему можно пользоваться интернетом.

Протасевич опубликовал обращение на YouTube-канале белорусского провластного активиста Дмитрия Белякова, с которым он сейчас сотрудничает. В своем обращении Протасевич заявил, что к отправке сообщения о минировании самолета Ryanair причастны представители белорусской оппозиции.

Он также намекнул, что посадка самолета была выгодна штабу лидера оппозиции Светланы Тихановской, так как стала «ярким драйвером для продвижения санкций» против официального Минска.

«Он считает всю историю с посадкой самолёта провокацией оппозиции. По его словам, в прошлом году в штабе Тихановской постоянно обсуждали, как возобновить утихшие протесты. Возвращение в страну кого-либо из бежавших за рубеж оппозиционеров в этом контексте могло вызвать новую волну митингов. Желающих вернуться не было, а у Протасевича, по его словам, назрел конфликт с представителем штаба Тихановской Франтишеком Вячоркой. Протасевич рассказал, как отдыхая в Греции, узнал, что его собираются «убрать со всех должностей». Соответственно, Протасевич считает, что посадка самолета – результат коллективных действий оппозиции по его нейтрализации», - отмечает «Политика страны».

Кроме того, Протасевич объявил о намерении подать в суд на авиакомпанию.

Напомним, ранее белорусский госканал показал интервью с Протасевичем, в котором он осудил оппозицию и похвалил Лукашенко.