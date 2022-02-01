«Мы на правильном пути!»: Нардеп Копытин прокомментировал итоги встречи и договоренностей между Украиной и Турцией

Народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Игорь Копытин прокомментировал итоги визита президента Турции Реджепа Эрдогана в Украину.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

Нардеп отметил свою работу в направлении сотрудничества с Турцией, напомнив о достигнутых договоренностях.

«Мы с коллегами регулярно посещаем Стамбул, потому что сотрудничаем с нашими турецкими партнерами, прежде всего, в оборонной сфере. Благодаря усилиям команды мы добились того, что в Украине будет построен Центр для производства и модернизации беспилотников Bayraktar, несколько из которых уже находятся на вооружении ВСУ, и они уже доказали свою боевую эффективность. Наша «Мотор Сич» договорилась с Турцией по интеграции украинских двигателей в беспилотники «Akinci». Список велик», - написал Копытин.

Комментируя визит Эрдогана, Копытин подчеркнул важность Соглашения о Зоне свободной торговли, которое было подписано в ходе встречи.

«В подтверждение крепких связей и демонстрации решительной поддержки в сложное для нашей страны время в Украину сегодня посетил президент Турции Реджеп Эрдоган вместе с супругой Эмине. Выводы по поводу визита можно сделать уже сейчас, ведь есть значительный прогресс в сотрудничестве – украинская и турецкая стороны подписали Соглашение о зоне свободной торговли. И что не менее важно – это Соглашение касается не только торговли, но и взаимных инвестиций, производственной кооперации, свободного и недискриминационного доступа к своему рынку услуг. Также в рамках Соглашения лидеры двух стран достигли договоренности о полной либерализации автомобильных перевозок. Это значит, что ограничения на украинских перевозчиков в Турции будут сняты!» - отметил народный депутат.

Также Игорь Копытин отметил Рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях.

«Благодаря ему планируется усилить украинско-турецкое высокотехнологичное сотрудничество, в частности, в вопросе разработки, производства и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов семейства Bayraktar. Документ определяет условия сотрудничества, направленные на обеспечение эффективного использования производственного и научно-технического потенциала сторон, а его реализация будет способствовать усилению обороноспособности Украины, приведет к активизации двустороннего экономического сотрудничества и создаст дополнительную основу для привлечения инвестиций в сферу высоких технологий и указанные отрасли», - написал Копытин.

По словам нардепа, налаживание международных контактов – это гарантия развития государства.

«Слава Украине!» - сказал господин Эрдоган, обращаясь к караулу. Слава Украине – говорю я и благодарю Турцию за дружбу. Укреплять отношения на международной арене – это мудрый и выверенный шаг к сильному, стабильному и современному государству. А значит, мы на правильном пути!», - добавил нардеп.

Напомним, в четверг, 3 февраля, Украину с официальным визитом посетил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.