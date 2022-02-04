Мировые лидеры продолжают приезжать в Украину – на 14 февраля запланирован визит немецкого канцлера

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) 14 февраля отправится в Киев.

Об этом сообщает Ведомство прессы и информации правительства Германии, передает DW .

Также ведомство информирует о том, что 15 февраля глава немецкого правительства отправится в Москву.

Накануне Шольц заявил в интервью немецкому общественно-правовому телеканалу ZDF, что встретится для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу кризиса вокруг Украины. Эта встреча уже «запланирована и вскоре состоится», сказал канцлер. По его словам, в связи с наращиванием численности российских войск на границе с Украиной необходимо отправить двойной сигнал.

«Ситуация очень серьезная», - подчеркнул он и добавил, что России дали понять, что она заплатит высокую цену в случае очередного нарушения территориальной целостности Украины.

«И этот сигнал поняли», - заверил Шольц.

В то же время, о переговорах в Киеве Шольц не сообщил.

Как известно, 1 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл в Украину с рабочим визитом. В этот же день прибыл и Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон для встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским на фоне обострения напряженности в отношениях с Россией.

3 февраля Украину с официальным визитом посетил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. На эту встречу было запланировано подписание между Украиной и Турцией 12 межгосударственных соглашений, которые выведут на новый уровень сотрудничество двух стран как в вопросах экономики, так и в сфере высоких технологий.

Основным документом считается соглашение о зоне свободной торговли, которое страны согласовали еще в 2010 году, однако не утвердили из-за разногласий по вопросу тарифов.

Кроме того, Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил о визите в Киев с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок 7-8 февраля и подтвердил намерение добиваться деэскалации вокруг Украины в рамках «нормандского формата».

Напомним, что 22 августа прилетела в Киев для переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер Германии Ангела Меркель. Во время ее визита обсуждались газопровод «Северный поток-2» и война на Донбассе.