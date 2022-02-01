«Большая стройка» 2021: Качественные изменения на автодорогах Николаевщины

Благодаря Программе Президента Украины Владимиру Зеленскому «Большое строительство» на ремонт государственных дорог было направлено почти 2,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской областной государственной администрации.

Для сохранения обновленных дорог установлено пять WIM-систем, позволяющих взвешивать транспорт в движении. Кроме того, для разгрузки города Николаева от большегрузного транспорта был сделан первый отрезок бетонной дороги в обход города Николаева.

В 2021 году стартовали работы на туристическом направлении «Николаевская Ривьера». Также продолжается работа по развитию транспортной инфраструктуры на въездах в Николаев. Отремонтированы автодороги – Т-15-13 Нечаяное-Очаков, М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск в черте города Николаева, Н-14 Кропивницкий-Николаев и Н-11 Днепр-Николаев.

Напомним, народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Игорь Негулевский рассказал об итогах реализации программы «Большая стройка» в 2021 году в Николаевской области.