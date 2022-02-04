В США считают, что Россия попытается «сфабриковать предлог для вторжения» в Украину – в Посольстве РФ назвали это «креативным» фейком

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс и представитель Пентагона Джон Кирби заявили о планах России сфабриковать предлог для вторжения на Украину.

Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США и Пентагона.

В частности, Нед Прайс отметил, что власти России планируют инсценировать сфабрикованные атаки украинских военных или спецслужб в качестве предлога для дальнейшего вторжения в Украину.

«Мы считаем, что Россия может выпустить очень графическое пропагандистское видео, на котором были бы запечатлены трупы и актеры, играющие роль скорбящих людей, разрушенные постройки, а также военное снаряжение, которое есть у Украины или Запада», - заявил он.

Представитель Пентагона Джон Кирби добавил, что некоторая военная техника в видео якобы должна выглядеть как оружие, поставленное НАТО Украине. Однако доказательств подготовки Россией провокации госдеп не привел.

На такие заявления отреагировали в Посольстве России в Вашингтоне. Там отметили, что не удивлены очередном креативному сценарию со стороны США.

«Не удивлены появлению нового «креативного» сценария, озвученного пресс-секретарями госдепартамента и Пентагона 3 февраля, о якобы ведущейся Россией подготовке операции против Украины под «чужим флагом». Это свойственно США», — говорится в сообщении. Дипломаты отметили, что мир помнит, «на основе каких подлогов американцы осуществляли военные интервенции по всему миру, включая всем известную пробирку К.Пауэлла».

Напомним, накануне в Белом доме заявили, что больше не описывают потенциальное вторжение России в Украину как неизбежное, предполагая, что это слово было употреблено неуместно.

Как известно, в Украине последнее время обсуждается возможное открытое вторжение на территорию страны со стороны Российской Федерации. Эту тему активно развивают в Соединенных Штатах, где, в частности, глубоко обеспокоены «крупными и необычными» перемещениями российских войск вблизи Украины, которые, как предупредили американские официальные лица, могут стать прелюдией к вторжению.

В связи с этим из Украины уже эвакуировали дипломатов из США, Великобритании. МИД Британии заявил, что РФ «стремится установить пророссийского лидера в Киеве».

В то же время, в МИД Украины назвали преждевременным решение об эвакуации американских дипломатов. Глава Минобороны Алексей Резников, в свою очередь, заявил, что на границе с Украиной и временно оккупированных территориях число российских войск оценивается в 94,3 тысяч человек.

А министр обороны Резников заявил, что США изменили риторику, так как вероятность нападения РФ на Украину низкая.