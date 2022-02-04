В 2021 году на Николаевщине по программе Президента Украины Владимира Зеленского «Большая стройка» восстановили два стадиона

Расширение и модернизация сети спортивных объектов – один из приоритетов власти. Среди обновлений спортивной инфраструктуры области в прошлом году отремонтированы стадионы в Очакове и Вознесенске.

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской областной государственной администрации.

В Очакове на стадионе «Артания» появилось новое высококачественное покрытие футбольного поля. В ходе реконструкции также обустроили беговые дорожки, устроили зрительские трибуны, рассчитанные более чем на 2000 зрителей. Общая стоимость работ составляет около 20 миллионов гривен.

Относительно стадиона в Вознесенске, там полностью обновлено футбольное поле, оборудованы беговые дорожки и проведено благоустройство территории. Также восстановили комфортные трибуны, насчитывающие 208 мест.

Кроме того, в общинах региона открыли ряд активных парков, где каждый желающий может приобщиться к занятиям спортом.

Напомним, Народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Александр Пасичный продолжает отчитываться за работу в 2021 году.