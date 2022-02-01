Эрдоган заявил, что Зеленский готов встретиться с Путиным в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский согласился встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Турции.

Об этом заявил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, слова которого цитирует издание Anadolu, передает «Дом».

По словам турецкого президента, дата возможной встречи еще не определена.

- Сейчас мы определимся с датой. Мы хотим провести эту встречу, чтобы собрать вместе Путина и Зеленского на высоком уровне. Наша договоренность с господином Зеленским именно в этом направлении. Я верю, что это даст возможность новому формату. Эта надежда зародилась у меня во время встречи с Зеленским, — сказал президент Турции.

- Зеленский сказал мне: «Как только вы позвоните, я уже на следующий день или через день приеду туда, куда вы скажете». Надеюсь, что встреча Зеленского и Путина состоится и станет шансом для всего региона, - добавил он.

Представители Офиса Президента Украины подтвердили, что Зеленский согласен на переговоры с Путиным при посредничестве Турции.

- Турция уже несколько раз предлагала быть посредником на встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина, и Украина уже несколько раз отвечала, что мы согласны на любой формат встреч, который дал бы конкретные результаты, - отметил пресс-секретарь Зеленского Сергей Нкиифоров в комментарии «Суспільному».

На вопрос журналистов спикер Кремля Песков ответил, что Россия не отбрасывает такой вариант, но считает, что пока что между Украиной и Россией нет общего понимания для обсуждения каких-либо тем.

- Никто не исключает этого. Президент заявлял, что готов встречаться по делу с кем угодно, но для этого нужно понимание, что будет на выходе и что будет обсуждаться. Такого понимания пока нет, - заявил он.

Как известно, ранее Эрдоган неединожды выступал с предложением стать посредником в переговорах Украины и России. В ноябре прошлого года он заявил, что Турция готова внести вклад в урегулирование напряженности в отношениях РФ и Украины.

В январе этого года он заявил, что рассчитывает в ближайшее время организовать личную встречу Путина и Зеленского на своей территории.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский ранее предложил американскому коллеге Джо Байдену провести саммит с участием президента РФ Владимира Путина.

Тем временм в Кремле отказались обсуждать вопрос Крыма, но в «нежелании налаживать диалог» обвинили Украину. У Путина заявляли, что встречу с Зеленским затрудняет уголовное преследование Медведчука.