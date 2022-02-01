Генсек НАТО Столтенберг станет главой норвежского Центробанка

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг позже в этом году заменит Ойстейна Олсена на должности главы норвежского Центробанка.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

- Я знаю господина Столтенберга как заинтересованного и компетентного экономиста. Уверен, что с его опытом он успешно справится с этой ролью, - заявил действующий глава банка Олсен.

Отмечается, что из-за работы в НАТО Столтенберг не сможет вступить в должность примерно до декабря.

Столтенберг останется на должности генерального секретаря Североатлантического альянса до 30 сентября 2022 года.

Напомним, ранее Столтенберг заявлял, что НАТО не пойдет на компромисс в вопросах безопасности Украины.