В конце февраля Украина планирует на трое суток отключиться от энергосистем Беларуси и РФ

Украина планирует в конце февраля на три дня отключиться от энергосистемы Беларуси и России. Это необходимо для тестирования работы системы в изолированном режиме и интеграции в 2023 году с европейской сетью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Welt am Sonntag.

«Символизм физического отделения от российской энергетической сети, значителен», - отмечает издание.

В компании «Укрэнерго» изданию Welt сообщили, что в случае, если обратно подключиться к сети не получится, у Украины есть достаточный запас прочности для длительной работы в автономном режиме.

В Минэнерго Беларуси изданию БЕЛТА сообщили, что отключение запланировано на 24-26 февраля 2022 года и что украинская сторона согласовала свои действия с белорусской стороной и проинформировала об этом.

Эту информацию изданию РБК подтвердили в российском «Системном операторе Единой энергетической системы», отметив, что Москва сотрудничает с Киевом по этому вопросу.

Напомним, что в мае 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий введение запрета на импорт электрической энергии из России и Беларуси. Закон обеспечит сертификацию оператора системы передачи электроэнергии в соответствии с требованиями ЕС, что откроет путь к интеграции энергосистемы с европейской.