«Прилагаем дипломатические усилия для восстановления мира»: Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейского совета

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 5 февраля, провел телефонный разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем по поводу угрозы со стороны России. Стороны обсудили пути деэскалации ситуации вокруг Украины.

Об этом глава государства сообщил в своем Twitter.

«Обсудили текущую ситуацию вокруг Украины и ее деэскалацию в пределах всех имеющихся форматов. Прилагаем дипломатические усилия для восстановления мира. Продолжаем практически взаимодействовать по всем направлениям. Благодарен ЕС за неизменную поддержку», – написал Зеленский.

Напомним, 1 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл в Украину с рабочим визитом. В этот же день прибыл и Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон для встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским на фоне обострения напряженности в отношениях с Россией. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после этого заявил о создании Альянса между тремя странами – Украиной, Великобританией и Польшей.

3 февраля Украину с официальным визитом посетил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. На эту встречу было запланировано подписание между Украиной и Турцией 12 межгосударственных соглашений, которые выведут на новый уровень сотрудничество двух стран как в вопросах экономики, так и в сфере высоких технологий.