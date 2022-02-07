Королева Елизавета II, правящая Британией уже 70 лет, обратилась к нации: «Я искренне хотела бы, чтобы, когда придет время, Камилла стала королевой-консортом»

Королева Елизавета II попросила считать Камиллу Паркер-Боулз, вторую жену принца Чарльза, королевой-консортом, после того как Чарльз взойдет на престол.

Об этом британский монарх отметила в своем обращении к нации по поводу Платинового юбилея правления, пишет BBC.

Ранее у герцогини Корнуолльской такого титула не было.

Повод обращения королевы к нации – первый в истории Платиновый юбилей британского монарха: в воскресенье исполняется 70 лет с начала правления Елизаветы II.

«Когда придет время и мой сын станет королем, я знаю, что вы предоставите ему и его жене Камилле ту же поддержку, которую оказывали мне. Я бы искренне хотела, чтобы, когда придет время, Камилла стала королевой-консортом и продолжила бы верную службу», - говорится в письменном обращении королевы.

Документ был опубликован вскоре после приема по случаю юбилея.

Таким образом, нынешняя супруга Чарльза, вторая после принцессы Дианы, автоматически получит титул королевы-консорта, то есть супруги члена королевской семьи после того, как принц Чарльз взойдет на престол. «Я видела, как моя мать выполняла эту роль во время правления моего отца», - говорится в обращении королевы.