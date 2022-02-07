Королева Елизавета II, правящая Британией уже 70 лет, обратилась к нации: «Я искренне хотела бы, чтобы, когда придет время, Камилла стала королевой-консортом»

Королева Елизавета II попросила считать Камиллу Паркер-Боулз, вторую жену принца Чарльза, королевой-консортом, после того как Чарльз взойдет на престол.
Об этом британский монарх отметила в своем обращении к нации по поводу Платинового юбилея правления, пишет BBC.
Ранее у герцогини Корнуолльской такого титула не было.
Повод обращения королевы к нации – первый в истории Платиновый юбилей британского монарха: в воскресенье исполняется 70 лет с начала правления Елизаветы II.
«Когда придет время и мой сын станет королем, я знаю, что вы предоставите ему и его жене Камилле ту же поддержку, которую оказывали мне. Я бы искренне хотела, чтобы, когда придет время, Камилла стала королевой-консортом и продолжила бы верную службу», - говорится в письменном обращении королевы.
Документ был опубликован вскоре после приема по случаю юбилея.
Таким образом, нынешняя супруга Чарльза, вторая после принцессы Дианы, автоматически получит титул королевы-консорта, то есть супруги члена королевской семьи после того, как принц Чарльз взойдет на престол.
«Я видела, как моя мать выполняла эту роль во время правления моего отца», - говорится в обращении королевы.
В прошлом, с консортами-мужчинами, этот вопрос решался по-разному. Например, умерший в прошлом году герцог Эдинбургский носил титул принца-консорта, а не короля.
Как известно, Чарльз и Камилла поженились в 2005 году.
До этого Чарльз был женат на принцессе Диане, но в 1996 году они развелись, а через год Диана погибла в автокатастрофе в Париже.
Королева Елизавета II является первым британским монархом, правившим 70 лет и достигшим Платинового юбилея. Королева начала править, когда ей было 25 лет после смерти отца Георга VI 6 февраля 1952 года. Сейчас королеве 95 лет.
Торжества по случаю Платинового юбилея царствования королевы Елизаветы II начнутся в воскресенье 6 февраля, а их кульминация будет в июне, когда в Британии объявлены долгие выходные со 2 по 5 июня.
В рамках празднований в стране пройдет ряд концертов, вечеринок и других мероприятий, а королевские дворцы Балморал и Сандрынгем будут открыты для посетителей в последние три дня праздников.