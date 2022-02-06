Великобритания направила в Украину более 100 военных для обучения украинских бойцов, - СМИ

Власти Великобритании отправили в Украину более 100 военных высшего класса для обучения украинских бойцов.

Об этом сообщило издание Mirror, передает «Укринформ».

Отмечается, что британские спецназовцы будут обучать военнослужащих ВСУ навыкам и техникам, которые могут пригодиться в случае вторжения России – тактикам борьбы с оккупантами, снайперской стрельбе и диверсиям.

По данным издания, переброска элитных войск из Британии осуществлена по той причине, что эти силы больше не присутствуют в Афганистане и необходимы Украине.

Спецназ Великобритании был переброшен в регион, чтобы помочь и дать совет украинским военным. У них широкий набор навыков, которые, несомненно, будут очень полезны украинским силам» , – пишет со ссылкой на источник газета.

Напомним, что в среду, 2 февраля, Пентагон заявил, что переместит часть своих войск в Центральную и Восточную Европу . Джо Байден отправит 2 тысячи военных из США в Польшу и Германию, где они присоединятся к другим войскам. Еще 1 тысяча военных, уже находящихся в Европе, будут перемещены в Румынию.