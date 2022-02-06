Президент Зеленский получил приглашение на Мюнхенскую конференцию по безопасности – Путин приезжать отказался

Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение на участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет в середине февраля.

Об этом пишет УП.

В конференции примут участие канцлер Германии Олаф Шольц, а также еще примерно 35 глав государств и правительств. Приезд вице-президента США Камала Харрис пока формально не подтвержден, но организаторы рассчитывают на ее участие.

Шольц представит в Мюнхене принципы наружной политики нового правительства Германии. В конференции также предполагается участие других членов нового кабинета, в том числе главы МИД Анналены Бербок и министра обороны Кристине Ламбрехт. Кроме того, на форуме безопасности ожидаются генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Китай будет представлять министр иностранных дел Ван И (возможно, в виртуальном режиме). Приезд президента Франции Эммануэля Макрона еще обсуждается.

Российский президент Владимир Путин отказался от приезда в Мюнхен, отметил президент конференции Вольфганг Ишингер, не исключив при этом выступления Путина в режиме видеоконференции.

- Я ни в коем случае не хочу исключать Россию. Использует ли Москва возможность не только представить свою позицию в письмах США и НАТО, но и изложить ее еще раз перед компетентной и высокопоставленной публикой, зависит только от нее, - сказал он.

В 2021 году конференция из-за коронавируса прошла в онлайн-формате. В этом году, несмотря на волну омикрон-варианта, Ишингер решил вернуться в привычный режим конференции, заявив о колоссальной необходимости личных встреч политиков в сфере безопасности.

Напомним, ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер раскритиковал нерешительную позицию Германии по Украине на фоне угрозы нового российского вторжения. По его мнению, уже нанесен ущерб репутации Берлина.