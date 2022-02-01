Лукашенко снова принялся угрожать Украине, что белорусская армия будет воевать на Донбассе на одной стороне с российской

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с военными угрозами в адрес Украины, заявив, что белорусская армия будет воевать рядом с российской на Донбассе.

Об этом шла речь в его интервью русскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

По словам Лукашенко, Минск пойдет на совместные с Москвой военные действия, если Киев решится на наступление на Донбассе.

– Опасность одна – что они совершат очень серьезные акции в направлении Донецка и Луганска, Донбасса, – заявил Лукашенко.

По его словам, в таком случае Беларусь будет действовать как Россия.

– Точно так же, как русский, – ответил он на вопрос о том, как себя поведет белорусская армия в случае наступления на Донбассе.

Лукашенко уточнил, что это будет общий ответ с российской армией.

– Конечно. Слушайте, что мы здесь шутки шутим на южной границе сегодня? Но не мне же вам объяснять, – добавил он.

Как известно, ранее Лукашенко уже заявлял, что Беларусь не останется в стороне, если Запад «развяжет войну» на Донбассе или на границе с Россией. При этом он заявил, что Крым после референдума 2014 года стал российским как де-факто, так и юридически.

Также ранее сообщалось, что РФ снабдит Беларусь оружием, а Лукашенко намерен поставить на границе с Украиной «Искандеры».