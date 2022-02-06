Макрон заявил, что геополитическая цель России сегодня – явно не Украина

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что безопасность и суверенитет Украины не могут быть предметом компромисса в переговорах с Россией.

Об этом он сказал в интервью Le Journal du dimanche, сообщает ЕП.

- Геополитическая цель России сегодня — явно не Украина, а изменение правил сосуществования с НАТО и ЕС. Эффективный и продолжительный диалог с Россией не может и не должен идти через ослабление какого-либо европейского государства. Безопасность и суверенитет Украины или любого другого европейского государства не могут быть предметом какого-либо компромисса, так же как для России правомерно ставить вопрос о своей собственной безопасности, - сказал Макрон.

По его словам, ситуация сегодня сильно отличается от 2008 или 2014 года, когда Россия вела наступление в Грузии и захватывала Крым и Донбасс.

- Мы находились в то время в острой фазе военных действий, и нам приходилось добиваться прекращения огня или отхода войск. Здесь уже несколько недель мы наблюдаем не вторжение и не военную операцию, в которой пришлось бы призывать к прекращению огня, а очень сильную эскалацию напряженности, милитаризацию украинской границы с российской и белорусской стороны, сухопутные, воздушные и морские средства и многочисленные военные учения. В этом контексте наша роль заключается превентивных мерах, - сказал Макрон.

Также, по словам Президента Франции, его визит в Москву, который состоится 7 февраля, и активный диалог с Россией направлены на недопущение возможного вторжения в Украину.

- Я читал или слышал, как высокопоставленные чиновники говорят о предстоящих операциях в течение последних нескольких недель. Интенсивность диалога, который у нас был с Россией, и этот визит в Москву, скорее всего, помешают этому произойти. Далее мы обсудим условия деэскалации. Нужно быть очень реалистичным. Мы не получим односторонних жестов, но важно не допустить ухудшения ситуации, прежде чем выстраивать механизмы и жесты взаимного доверия, - сказал Макрон.

Он заявил, что нельзя разрешить какой-либо конфликт, если не разговаривать с Москвой, имея ввиду предложенный им и Ангелой Меркель саммит ЕС-Россия, который так и не состоялся.

- Потому что тогда мы позволяем другим говорить от нашего имени, и мы также не можем способствовать нашей коллективной безопасности, — сказал Макрон.

Напомним, ранее Владимир Зеленский в Брюсселе обсудил с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем и Президентом Франции Эммануэлем Макроном вопрос урегулирования на Донбассе. Также Зеленский заявил о готовности вести переговоры в Нормандском формате относительно конфликта на Донбассе.