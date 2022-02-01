После международных учений украинский национальный контингент в Косово признали лучшим

Военнослужащие украинского национального контингента многонациональных сил НАТО КФОР (KFOR - Kosovo Force) в Косово приняли участие в совместных учениях по коллективной безопасности.

Об этом заявили в Центральном штабе Вооруженных сил Украины на странице в Facebook.

Сообщается, что в тренировках также приняли участие представители национальных контингентов Италии и Молдовы. Занятия действий в составе маневренного подразделения проведены на территории военной базы Ново Село с использованием взрывчатых веществ и средств инициирования.

Командир украинского подразделения, майор Михаил Чаюк сообщил, что в ходе учений отработали разные алгоритмы работы со взрывными устройствами.

«В ходе учений были отработаны элементы противодействия враждебно настроенным группам митингующих, алгоритм обнаружения, уничтожения взрывных устройств и ликвидации искусственных препятствий на маршрутах выдвижения с привлечением тяжелой инженерной техники», - сообщил командир украинского подразделения майор Михаил Чаюк.

Как отметил офицер, по результатам проведения учений, украинский национальный контингент отмечен как лучший по слаженности и профессиональности действий. Отдельно отмечена работа экипажа инженерной машины разграждения в составе младшего сержанта Юрия Безкинского и старшего солдата Андрея Митяева.

«Следует отметить, что личный состав украинского национального контингента, вооружение и военная техника находятся в постоянной боевой готовности, полноценно выполняя обязанности по поддержанию мира и безопасности на Балканах», - говорится в сообщении.

Напомним, власти Великобритании отправили в Украину более 100 военных высшего класса для обучения украинских бойцов.