«Газпром» увеличил транзит газа через Украину до объемов, прописанных в контракте

Российский «Газпром» увеличил объем транзита газа через территорию Украины после снижения транспортировки к 83 миллионам кубометров 3 февраля.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативные данные Оператора ГТС Украины.

Сообщается, что заявка «Газпрома» на транзит газа через Украину 7 февраля составляет 107,8 миллионов кубометров. Это почти равно объему бронирования по долгосрочному контракту, который составляет 109 миллионов кубометров в сутки.

Также отмечается, что на прошлой неделе прокачка газа «Газпрома» через Украину упала со 108 миллионов кубометров 1 февраля до 82 миллиона кубометров 3 февраля.

В январе транзит газа через Украину составил в среднем 54 миллиона кубометров в сутки (минимум 43 миллиона кубометров и максимум 74 миллиона кубометров), что в два раза меньше, чем предусмотрено долгосрочным контрактом.

Напомним, у «Газпрома» на 2022 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 миллиардов кубометров – это 109 миллионов кубометров в сутки.

Также напомним, 20 января в Молдове парламент ввел на 60 дней чрезвычайное положение (ЧП) в связи с ситуацией в энергетике. Его ввели после предупреждения со стороны «Газпрома» о возможной приостановке поставок газа.