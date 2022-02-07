Президент Франции 8 февраля посетит Украину – за день до этого он встретится с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник, 8 февраля, посетит Украину с официальным визитом.

Об этом сообщается на официальный сайте Елисейского дворца.

Согласно повестке дня, 8 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон будет находиться в Украине.

Стоит отметить, что днем ранее, 7 февраля, он намерен посетить Москву, чтобы провести переговоры с президентом РФ Путиным

Как сообщалось, в понедельник, 7 февраля Макрон вылетел в Москву, чтобы провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры ожидаются около 17:00 мск. После этого Путин и Макрон проведут совместную пресс-конференцию.

Ранее Макрон заявлял, что геополитическая цель России сегодня – явно не Украина.