Николаевский госпиталь ветеранов хочет расширить список КВЭДов – в ОГА заявляют, что это нужно для увеличения финансирования от НСЗУ

КНП «Николаевский областной клинический госпиталь ветеранов войны» хочет расширить список видов экономической деятельности для того, чтоб иметь возможность заключить договоры на отдельные пакеты с Национальной службой здоровья Украины.

Распоряжение о расширении списка видов деятельности опубликовано на сайте Николаевской областной государственной администрации.

В документе сказано, что список хотят расширить, дополнив его следующими видами:

-общая медицинская практика;

-специализированная медицинская практика;

-стоматологическая практика;

-другая деятельность в сфере здравоохранения;

В комментарии «Преступности.НЕТ» заместитель главы Николаевской ОГА Юрий Гранатуров, на которого возложили ответственность за выполнение распоряжения, сообщил, что это необходимо для заключения контрактов на новые пакеты с Нацслужбой здоровья Украины.

— Кузьмина (Ольга Кузьмина - и.о. главы КНП) его подготовила для того, чтобы расшириться и законтрактоваться с НСЗУ, потому что ей не хватает возможностей для развития, она хочет расширить спектр деятельности, сейчас мы будем с Министерством здравоохранения этим заниматься, - сказал Гранатуров.

На вопрос, сможет ли больница оказывать услуги, в частности, в сфере стоматологии, Гранатуров заявил, что все решаемо – теперь необходимо подвести основание под расширение.

— В принципе, это все возможно и разрешается учреждением, надо будет постараться все это обосновать, подвести под это правильную экономическую базу, дополнительно заниматься менеджментом. В этих условиях недостаточно просто оказывать медицинскую помощь, как традиционно это делали учреждения до реформы. Нужны креативные мероприятия, чтоб учреждение развивалось и получало дополнительный стимул, - отметил Гранатуров.

Вице-губернатор отметил, что больнице нужно расширение видов деятельности, чтоб увеличилось финансирование для их развития.

— Сегодня больнице нужен широкий спектр помощи, чтоб учреждение самостоятельно существовало и ему хватало финансовых ресурсов для развития и оплаты не только необходимого, но и зарплаты, в том разрезе, в котором сегодня обязано делать медучреждение. Расширение кодов экономической деятельности дает им возможность достаточно широкого количества использования платных услуг для улучшения использования экономического состояния предприятия, - добавил замглавы ОГА.

Напомним, ранее Николаевскому областному клиническому госпиталю ветеранов войны передали гуманитарную помощь.