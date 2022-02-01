Северная Корея финансирует свою ядерную и ракетную программы за счет украденной криптовалюты, - ООН

Согласно обнародованному отчету ООН, Северная Корея в период с 2020 по середину 2021 года с помощью кибератак похитила криптовалюту на сотни миллионов долларов и пустила эти средства на свою ракетную программу.

Об этом сообщает ВВС.

В отчете ООН есть ссылка на опубликованное в январе расследование, проведенное компанией Chainalysis, занимающейся вопросами кибербезопасности. Авторы этого расследования пришли к выводу, что в прошлом году северокорейские хакеры (за которыми, без сомнения, стоит государство) могли наворовать цифровых активов на 400 миллионов долларов.

Такого рода кибератаки служат важным источником доходов для ядерной и ракетной программы Пхеньяна. Северокорейские хакеры взломали, по крайней мере, три биржи криптовалюты в Северной Америке, Европе и Азии. Результаты расследования были переданы в комиссию ООН, занимающуюся санкциями в отношении КНДР.

Еще в 2019 году в своем отчете ООН отмечала, что с помощью кибератак Северная Корея могла скопить до 2 миллиардов долларов на свою программу по разработке оружия массового поражения.

Хотя Совет безопасности ООН запретил Северной Корее проводить ядерные испытания и запускать баллистические ракеты, Пхеньян продолжает развивать свою военную ядерную программу. Он также продолжает поиск необходимых для этой программы материалов и технологий за рубежом, в том числе посредством кибератак и проведения совместных научных исследований. Более того, как говорят наблюдающие за действием санкций чиновники ООН, Пхеньян в последнее время значительно ускорил ракетные испытания.

В отчете ООН содержится также информация о том, что гуманитарная ситуация в Северной Корее продолжает ухудшаться. Авторы отчета полагают, что виной тому может быть решение Пхеньяна закрыть границы в связи с пандемией.

Напомним, что Северная Корея за январь провела семь ракетных испытаний.