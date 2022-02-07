Лицей, спортшкола, кооператив и детский дом: Глава Николаевского облсовета Замазеева побывала с визитом в Доманевской ТГ

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева посетила Доманевскую территориальную громаду, уделив внимание школам.

Об этом она сообщила у себя на странице в Facebook.

В лицее «Успех», по словам главы облсовета, планируют дать возможность старшеклассникам получить профильное образование как дополнительную услугу.

«Лицей «Успех». Заведение является гордостью общества, ведь в нем планируется проведение Всеукраинской научно-практической конференции. Лицей имеет амбициозные учебные планы: предоставить учащимся 10 и 11 классов получить профильное образование на базе лицея, в качестве дополнительной услуги», - написала глава облсовета.

В связи с этим Замазеева заявила о планах собрать круглый стол с председателем Доманевского поселкового совета – Виктором Власюком и депутатом Николаевского областного совета и председателем образовательной комиссии Евгением Горбуровым. Также в школе существует проблема противопожарной безопасности – проект по ее установке системы уже изготовлен.

Также глава облсовета посетила Детско-юношескую спортивную школу, спортивный зал которой пришел в негодность.

«К сожалению, учащиеся спортивной школы каждый день рискуют, приходя на тренировку. Спортивный зал в аварийном состоянии. Проблему взяла под свой личный контроль. Буду анализировать ситуацию, и искать пути решения. Полагаю, что призеры международных и всеукраинских соревнований должны тренироваться в комфортных условиях», - написала глава облсовета.

Помимо этого, она рассказала о результатах посещения сельскохозяйственного кооператива участников АТО «Оберег-Агро».

Сообщается, что кооператив имеет свои технологические достижения:

4 теплицы;

Экологически чистая продукция;

Изготовление топливных брикетов;

Поставки продукции в местные школы, детсады, больницы;

«Сейчас будет решаться проблема водоснабжения, ведь самостоятельное строительство скважины слишком сложная задача для маленького хозяйства», - написала глава облсовета.

Также Замазеева посетила детский дом семейного типа и проверила, в каких условиях воспитывают детей.

«В Доманевской общине недавно начал работу детский дом семейного типа и уже принял двух детишек - Сашу и Настю. Дом, в котором проживает семья, был приобретен на средства государственного бюджета. Каждый ребенок имеет свою просторную комнату с игрушками и книгами. Иван и Надежда Сабадош воспитывают детей в согласии, уюте и любви! Была рада пообщаться с этой светлой семьей и пригласить детей в санаторий «Южный» после его открытия», - отметила Анна Замазеева.

Напомним, в Николаевской области реализовали 38 социальных проектов для громад.