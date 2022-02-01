США уже доставили в Украину пять «афганских» вертолетов Ми-17, - СМИ

США доставили в Украину пять вертолетов Ми-17, они проходят техническое обслуживание.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на «The Wall Street Journal».

Напомним, что ранее о планах передать Украине эти вертолеты заявила Администрация президента США.

Вертолеты были произведены в РФ, но принадлежали Минобороны США и некоторые из них в предыдущие годы проходили техобслуживание в Украине. Затем ими пользовалась афганская армия, но вертолеты вывезли перед приходом к власти талибов.

Утверждается, что сейчас ожидают завершения всех необходимых процедур для передачи вертолетов Вооруженным силам Украины.