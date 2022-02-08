Минобороны Украины модернизирует станцию радиотехнической разведки «Кольчуга»

В Украине начали модернизацию станции радиотехнической разведки «Кольчуга».

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Мобильную автоматизированную станцию радиотехнической разведки «Кольчуга» обновят для Вооруженных сил Украины. Одной из основных задач, определенных в заказе по модернизации, является существенное повышение характеристик станции.

Как сообщает «Лига.net», станции «Кольчуга» запустили в серийное производство в 1987 году на заводе «Топаз» в Донецке, в 2014 году его перенесли в Запорожье на предприятие «Искра». В 2007 году стоимость станции оценивалась в $5 миллионов.

«Кольчуга» способна не только обнаруживать, но и распознавать наземные (сверхгоризонтные) и воздушные цели. В памяти системы записаны различные образцы предполагаемых целей. Систему тяжело обнаружить – она не излучает радиоволн. Комплекс состоит из трёх станций. Он способен с высокой точностью определять координаты наземных и надводных целей, маршруты их движения.

Напомним, в 2018 году сообщалось, что Украина продала Израилю «Кольчугу-М».