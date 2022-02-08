Глава Николаевской ОГА Ким получил отрицательный тест на COVID-19

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким получил отрицательный тест на COVID-19.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Вчера повторно получил отрицательный тест на COVID-19. Первый отрицательный тест был в пятницу. Поэтому с сегодняшнего дня работаю активно, дел много. Заболевание прошло легко, почти бессимптомно. Уверен, что дело в том, что был дважды вакцинирован», - написал Ким.

Также он напомнил, что «вакцинация не означает, что вы не заболеете».

«Это значит, что с вероятностью 95% вы не попадете в реанимацию и болезнь пройдет в легкой форме. Сейчас вакцинироваться от COVID-19 очень просто, ведь для проведения прививки на территории Николаевской области работает 22 мобильных бригады, 112 стационарных пунктов прививок и 19 центров массовой вакцинации», - добавил глава ОГА.

Напомним, 2 февраля стало известно, что глава Николаевской ОГА Виталий Ким, а также два его заместителя - Юрий Гранатуров и Игорь Кузьмин, заболели COVID-19.

По информации ПН, Игорь Кузьмин уже вернулся к работе в обычном режиме, а Юрий Гранатуров продолжает работать дистанционно.