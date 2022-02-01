Зеленский ответил Путину на слова о Минских соглашениях: «Украина – красавица, но не твоя»

Президент Украины Владимир Зеленский ответил президенту РФ Владимиру Путину на слова по поводу выполнения Минских договоренностей.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Зеленский выступил перед прессой после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

- О Минских соглашениях… (высказывания) «нравится – не нравится, терпи, моя красавица». Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом РФ: Украина действительно красавица, а вот насчет «моя», мне кажется, это уже перебор небольшой, - сказал Зеленский.

- А что касается «терпи, моя красавица», я вообще считаю, что Украина очень терпеливая, потому что это мудрость. Я думаю, что это важно не только для Украины, а для всей Европы. И очень важно для россиян, потому что от нашего терпения зависит эскалация, эскалация с другой стороны. Мы защищаем свою страну. Мы на своей территории. Наше терпение отвечает на провокации, когда мы не отвечаем на провокации, а ведем себя очень достойно. Поэтому в терпении, мне кажется, мудрость, - пояснил Зеленский.

Напомним, ранее Путин обратился к Зеленскому по поводу выполнения Минских соглашений, процитировав российскую поговорку (по другой версии – песню рок-группы).