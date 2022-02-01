Украина и Франция утвердили масштабные бизнес-проекты – президенты обговорили и строительство военных катеров в Николаеве

Франция выделит Украине 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи для поддержки экономики.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Франции Эмманулем Макроном, пишет «Левый берег».

- Мощный шаг поддержки именно со стороны Эммануэля, со стороны Франции – выделение 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи. Это действительно нам поможет стабилизировать нашу экономику… это мощный шаг, - отметил Зеленский.

В январе именно такую ​​сумму в 1,2 миллиарда евро Украине решил выделить Евросоюз. Пакет пособия состоит из кредитов и грантов.

Кроме этого, Украина и Франция финализировали договоры по поставкам 130 локомотивов на сумму 900 миллионов евро и 370 единиц пожарно-спасательной техники. Также реализуется проект строительства патрульных катеров для пограничников.

Напомним, что ранее во Франции спустили на воду первый из катеров для украинских пограничников. Часть из этих военных катеров, 5 из 20 будут произведены в Николаеве с помощью французских специалистов на украинских мощностях – на заводе «Нибулон».