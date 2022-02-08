Президент Зеленский ответил на угрозы Лукашенко и заявил, что прекращение торговли ударит в основном по Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на угрозы Александра Лукашенко о том, что Беларусь прекратит поставки Украине горюче-смазочных материалов и электричества. В частности, в случае эскалации между Россией и Украиной.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

- Недавно один человек из Беларуси заявил, что если будет эскалация со стороны РФ, то они сразу прекратят поставки энергоресурсов. Как мы должны на это реагировать? Как я отреагировал – попросил предоставить мне статистику товарооборота между Украиной и Беларусью: 1,5 миллиарда экспортирует Украина, 4,5 миллиарда – Беларусь в Украину, - заявил Зеленский.

При этом он добавил, что Украина также может прекратить поставки энергоресурсов со своей стороны.

- Если страны начинают ограничивать торговлю – то кто от этого страдает? Если есть желание в каменный век перейти – можем сделать так: что-то запретит Украина, что-то запретит Беларусь, - отметил Зеленский.

Напомним, ранее Лукашенко пригрозил Украине «военным ответом» в случае ее наступления на Донбассе. Он также отметил, что этот ответ будет совместным с российской армией.