Макрон настаивает, что Украине нужно максимально реализовать Минские соглашения

Минские соглашения – это единственный способ, позволяющий прийти к устойчивому миру в Украине.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с главой Украинского государства Владимиром Зеленским, пишет «Зеркало недели».

- Франция и Германия будут продолжать выполнять роль посредника, чтобы урегулировать конфликт. Мы вместе подтвердили еще с канцлером Меркель продолжение дискуссий в формате нормандской четверки на уровне лидеров государств. На Парижском саммите было согласовано решение о немедленных шагах, в частности, о шагах гуманитарного характера. Но прошло время, и 26 января на встрече политсоветников Украина подтвердила, что готова продвигаться по пути этих соглашений, и мы наметили дальнейшие шаги, - заявил Макрон.

По словам французского президента, он эти вопросы обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным во время состоявшейся накануне встречи. Макрон утверждает, что Путин также подтвердил готовность выполнять Минские соглашения.

- И я также услышал сегодня от вас, что вы готовы выполнять эти соглашения. Мне кажется, сегодня это единственный путь, позволяющий идти к устойчивому миру. Я хочу напомнить, что с 15 февраля 2015 года, когда были подписаны Минские соглашения, остановилось большое кровопролитие. Можно сказать, что Минские соглашения действуют как инструмент защиты суверенитета и территориальной целостности Украины. Поэтому мы должны продвинуться дальше, чтобы дальше выполнить их. Есть разные дискуссии по формату, по тому или иному способу обсуждения. И нужно, чтобы действительно все стороны, участники соглашений придерживались своих обязательств. Франция и Германия готовы эти обязательства подтвердить… Надо найти конкретные сдвиги тех пунктов, которые еще остаются для обсуждения и выполнения, - заявил Макрон.

По его словам, нужно методично и решительно идти до конца по пути выполнения Минских соглашений.

Напомним, что эти соглашения предусматривают особый статус оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, закрепление его в Конституции Украины, проведение амнистии и организацию местных выборов. При этом должен быть восстановлен контроль правительства Украины над всей российско-украинской границей.