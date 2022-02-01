Главу МИД Германии свозили на фронт в Широкино, чтобы она убедилась, что «посреди Европы идет война»

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во второй день своего визита в Украину отправилась на восток, в том числе в Широкино, которое находится фактически на линии столкновения.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Анналена Бербок, которую из соображений безопасности одели в бронежилет и шлем, пообщалась с украинскими военными о текущей ситуации и провела рядом с линией столкновения около 40 минут. Никаких инцидентов за это время не произошло.

Бербок отметила, что заброшенный поселок выглядит «очень угнетающе» и является «свидетельством факта, что посреди Европы идет война».

Бербок встречалась также с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, запланированы встречи с волонтерскими организациями в Мариуполе.

Напомним, что Германия отказывается продавать Украине оружие и не разрешает этого делать некоторым европейским странам.