Украина заручилась поддержкой Чехии, Австрии и Словакии в сдерживании РФ от агрессии

Чехия, Австрия и Словакия поддержали Украину на фоне агрессивных действий РФ.

Об этом сообщили в МИД Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с главами МИД стран Славковского формата – Чехии Яном Липавским, Австрии Александром Шалленбергом и Словакии Иваном Корчоком.

Кулеба поблагодарил министров за практическую поддержку Вооруженных Сил Украины, а также воплощение важных гуманитарных, образовательных и социальных проектов в Украине. Также обговорили:

- комплексный пакет сдерживания РФ от дальнейшей агрессии, в частности жесткие экономические санкции ЕС и укрепление сектора обороны и безопасности Украины; - дальнейшую евроинтеграцию Украины, в частности, в рамках Чешского председательства в ЕС во втором полугодии 2022 года; - взаимодействие в рамках Крымской платформы.

Также сообщается, что 8-9 февраля министр иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес Буено посетит Украину по приглашению главы МИД Кулебы. Министры проведут переговоры относительно поддержки Украины и сдерживания РФ от дальнейшей агрессии, увеличения объемов торговли и инвестиций между Украиной и Испанией.