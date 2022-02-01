Кредит от Франции Украина сможет потратить только на конкретные проекты, а не на «проедание»

Франция предоставит Украине 1,2 миллиарда евро программного финансирования, которое может быть использовано на конкретные проекты развития.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ростислав Шурма.

Он уточнил, что дополнительно к уже выделенной макрофинансовой поддержке в 1,2 миллиарда евро от Европейского Союза французская сторона выделяет еще 1,2 миллиарда евро программного финансирования. Министерство экономики и финансов Франции предоставит правительству Украины 200 миллионов евро кредита, а также финансовые гарантии на 1 миллиард евро. Под эти гарантии Украина сможет получить кредиты во французских банках на льготных условиях.

Как отметил Шурма, эти средства могут быть направлены на конкретные проекты развития, согласованные с французской стороной.

- Направления, на которые могут быть использованы эти средства, будут дополнительно согласованы с французской стороной и будут предусматривать привлечение французских поставщиков и подрядчиков, - рассказал он.

Он напомнил, что подписаны документы по финансированию и поставке в Украину электровозов компании Alstom на сумму 900 миллионов евро, поставкам пожарно-спасательной техники и строительству патрульных катеров для Госпогранслужбы, на что предусмотрено отдельное финансирование.