Эстония передала Вооруженным силам Украины современный полевой госпиталь

Эстония 8 февраля передала Вооруженным Силам Украины мобильный полевой госпиталь Role 2.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

В церемонии подписания договора дарения на военно-морской базе Сил обороны Эстонии приняли участие министр обороны Эстонии Кейл Лаанет, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр и посол Германии в Эстонии Кристине Хохман. Украинской делегации торжественно передали символический ключ от мобильного полевого госпиталя.

- Мы высоко ценим ту помощь, которую нам оказывают Германия и Эстония в лечении наших раненых и военной медицине. Вместе с тем мы бы хотели, чтобы раненых было меньше, поэтому надеемся, что вместе с этой помощью будут разблокированы закупки оружия для Украины у Агентства НАТО по поддержке и поставке, - обратилась заместитель министра обороны Украины.

Украине передан мобильный полевой госпиталь Role 2 производства Эстонии для ускоренного развертывания и использования в полевых условиях, обеспечивающий предоставление медицинской помощи на уровне бригады. Все модули требуют 20 минут на развертывание и свертывание. Они могут использоваться по одному, а также вместе для оборудования полевого госпиталя.

Полевой госпиталь включает: палатки, контейнеры, амбулаторное отделение, несколько палат, операционную, стоматологию, лабораторию, радиологическое отделение.

Напомним, ранее сообщалось, что страны Балтии отправят в Украину комплексы «Джавелин» и ракеты «Стингер».