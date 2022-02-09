Президент Зеленский назначил главу Киевской ОГА – им стал первый замглавы облгосадминистрации

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Кулебу на должность главы Киевской областной государственной администрации.

Об этом свидетельствуют соответствующие указы, опубликованные на сайте главы государства.

Указом №47/2022 Зеленский уволил Василия Володина с должности главы Киевской облгосадминистрации в соответствии с поданным ним заявлением, а указом № 48/2022 назначил на эту должность Алексея Кулебу.

Оба указа глава государства подписал 8 февраля.

Как сообщили в Офисе Президента Украины, Зеленский вручил Кулебе удостоверение, поздравил с назначением и выразил надежду, что его знания и опыт будут способствовать динамичному развитию региона и раскрытию его потенциала.

Кулеба родился в 1983 году в Киеве. В 2005-м окончил Киевский национальный экономический университет. Занимался предпринимательской деятельностью, был помощником депутата Киевского городского совета, советником гендиректора КП «Плесо». В ноябре 2020 года его назначили директором Департамента городского благоустройства, а с января 2021 года занимал должность первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий, отмечается на сайте КГГА.

Володина Президент Украины назначил главой Киевской ОГА в июне 2020 года.