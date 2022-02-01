Саакашвили спел гимн Украины в зале суда в Тбилиси

В среду, 9 февраля, во время заседания суда экс-президент Грузии и глава исполкома украинского Нацсовета Михаил Саакашвили развернул флаг и спел гимн Украины.

Видео опубликовало издание «Эхо Кавказа».

Саакашвили развернул украинский флаг, который, как он сообщил, прислали украинские депутаты.

В суде он также сообщил, что после провала в Украине, куда президенту РФ Владимиру Путину не позволят вторгнуться, он прибегнет к плану «Б» – аннексии региона Шида-Картли в Грузии.

Напомним, что бывший президент покинул Грузию в 2013 году, после он был объявлен в розыск. В стране против Саакашвили возбудили четыре уголовных дела, по двум из них бывшего главу республики заочно приговорили к трем и шести годам заключения соответственно. Отмечается, что в последнее время политик проживал на Украине и имеет гражданство этой страны.

Как известно, Саакашвили вернулся в Грузию 1 октября 2021 года, где его задержали и поместили в СИЗО Рустави.