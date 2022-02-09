Нардеп Негулевский заявил, что в Минобразования планируют ликвидировать Баштанский лицей, и обвинил в этом Фроленко

В Министерстве образования и науки Украины приняли решение ликвидировать Баштанский профессиональный лицей путем присоединения его к Казанковскому лицею, который находится в 80 километрах от Баштанки.

Об этом сообщил народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Игорь Негулевский у себя на странице в Facebook.

Народный депутат отметил, что лицей заполненный учениками, а учебное заведение в Казанковском районе находится далеко и детям будет добираться проблематично.

«Друзья, утром, мне стало известно, что Баштанский профессиональный лицей собираются ликвидировать путем присоединения к Казанковского профессионального аграрного лицея. Соответствующий приказ уже присутствует в Министерстве образования и науки. Это решение совершенно нелогично! Баштанский лицей заполнен учениками! Теперь, чтобы продолжать обучение, ученикам лицея нужно будет каждый день преодолевать 80 километров, чтобы добраться до Казанки!» - написал депутат.

При этом, нардеп сообщил, что решение о ликвидации лицея лоббировал заместитель главы Николаевского облсовета, депутат облсовета от фракции «ОПЗЖ» Владимир Фроленко.

«И хуже всего то, что, по моей информации, за этим решением и его подготовкой документов в Минобразования стоит «великий реформатор», господин Фроленко. Человек, который говорит, как он сильно любит детей и свой родной край! Оказывается, силы такой безграничной любви недостаточно, чтобы сохранить укомплектованное учебное заведение. Жаль, Владимир, очень жаль», - отметил нардеп.

По итогу, он сообщил, что обратится в профильные ведомства относительно того, чтобы Минобразования пересмотрело решение по ликвидации лицея.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро открыли уголовное производство о завладении более сотней гектаров государственной сельхозземли. С помощью бесплатной приватизации их получила в распоряжение компания первого замглавы Николаевского облсовета Владимира Фроленко.

Сам Фроленко заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное производство по факту незаконного завладения его компанией землями, потому что он знает о неких «хищениях сотен миллионов гривен».