СНБО Украины проведет выездное заседание в Харькове

Согласно решению Президента Украины Владимира Зеленского 11 февраля в Харькове пройдет выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Заседание пройдет в здании Харьковской ОГА. После него, ориентировочно в 17:30 состоится брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.

Напомним, что весной 2021 года Президент Зеленский собирал совещание в Херсонской области. На фоне российской угрозы он обсудил с местными властями и силовиками меры по безопасности юга Украины.

Ранее Зеленский высказал предположение, что Харьков может стать объектом возможной российской агрессии.