Президент Зеленский встретился с главой МИД Испании – Украина просит поддержки у Евросоюза

Президент Украины Владимир Зеленский 9 февраля провел встречу с министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Зеленский уделил особое внимание вопросу безопасности Украины, ознакомил Буэно с инициативами украинской стороны по активизации переговоров в Нормандском формате. Президент отметил важность поддержки со стороны европейских партнеров курса Украины на деэскалацию и достижение мира. Зеленский также акцентировал внимание на важности оборонной поддержки Украины.

- Важно, чтобы ЕС, каждое его государство поддерживали нас сегодня в укреплении обороноспособности украинской армии, - сказал он.

Зеленский отметил солидарность Испании по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Президент также говорил о необходимости активного и результативного продвижения Украины к европейской и евроатлантической интеграции.

- Рассчитываю на поддержку со стороны Испании перспективы нашего членства в Европейском Союзе, - отметил Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Украина заручилась поддержкой Чехии, Австрии и Словакии в сдерживании РФ от агрессии.