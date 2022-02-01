В Украину прибыли самолеты с военной помощью от США и Великобритании

В аэропорт «Борисполь» доставили военную помощь от США и Великобритании для Вооруженных сил Украины.

Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

В Украину прибыл девятый самолет из США и воздушное судно из Великобритании. Из США в Киев прибыло более 80 тонн боеприпасов. Британия прислала техническую помощь для сил Территориальной обороны Украины, в частности бронежилеты и каски.

«Спасибо нашим партнерам за их непоколебимую политическую и дипломатическую поддержку и военную помощь», - отметил Резников.

Напомним, ранее Эстония передала Вооруженным силам Украины современный полевой госпиталь.