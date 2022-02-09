Глава Николаевского апелляционного суда собрался в отставку

Николай Миняло Глава Николаевского апелляционного суда Николай Миняйло подал в отставку.

Об этом говорится в повестке дня заседания ВСП.

Высший совет правосудия планирует рассматривать заявление Миняйло об отставке на заседании 15 февраля.

Николай Миняло возглавляет апелляционный суд с сентября 2017 года. Его избрали главой суда после отставки Александра Ржепецкого. 28 сентября 2021 года Миняло переизбрали на должность руководителя суда.

Отметим, что в криминальной палате Николаевского апелляционного суда после ухода Миняйло останется только трое судей: Елена Фарионова, Оксана Куценко и Наталья Чебанова-Губарева.

Нехватка судей может стать причиной усложнения рассмотрения дел, к примеру, ранее в суде не могли назначить к рассмотрению апелляцию на оправдательный приговор по делу бывшего замглавы ОГА Николая Романчука.

Также добавим, что 15 февраля ВСП планирует рассмотреть еще один вопрос, касающийся Николаева – в Ленинский райсуд города хотят откомандировать судей Херсонского горсуда Александра Зубова и Первомайского горрайонного суда Татьяну Фортуну.

Напомним, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский пожизненно назначил в Корабельный и Ленинский суды Николаева двоих судей.