Нардеп Копытин провел встречу с атташе Индии и договорился о развитии сотрудничества в военно-технической сфере

Народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Игорь Копытин провел встречу атташе по вопросам обороны Республики Индия Сандиром Дешмуком.

Об этом он сообщил у себя на странице в Facebook.

Встреча прошла в рамках налаживания связей и развития партнерства в сфере безопасности и обороны.

«Проинформировал иностранных партнеров о сфере деятельности, вопросах и предметах ведения Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации в частности», - написал нардеп.

Также на встрече обсудили деятельность Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, развитие сотрудничества в военно-технической сфере, и вызовы.

«Рассказали иностранному гостю об основных направлениях деятельности Комитета, касающихся улучшения системы оборонных закупок, реформирования ОПК и корпоратизации его государственных предприятий, упрощения системы привлечения иностранных инвестиций в предприятия отрасли. Обсудили возможности и пути развития двустороннего сотрудничества между нашими странами, в частности в военно-технической сфере, которая имеет значительные перспективы. Также, что очень важно – обсудили те вызовы и препятствия, которые необходимо преодолеть для активизации нашего двустороннего сотрудничества», - отметил Копытин.

В итоге, нардеп договорился с атташе о двухстороннем сотрудничестве на уровне межпарламентских отношений.

Напомним, ранее Игорь Копытин рассказал подробнее о двух законопроектах, над которыми он работал совместно с членами Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.