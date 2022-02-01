В «Слуге народа» прокомментировали разоблачение своего киевского депутата на взятке и раскритиковали Кличко

Владислав Трубицын Глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк прокомментировала разоблачение депутата Киевсовета Владислава Трубицына на взятке.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее НАБУ уличило Трубицына и его сообщников из мэрии Киева в вымогательстве 1,4 миллиона гривен у предпринимателя. При этом Трубицын, по данным СМИ, сбежал во время задержания.

Сейчас Шуляк издала распоряжение о созыве внеочередной конференции Киевской городской организации «Слуги народа» для принятия «соответствующих решений по отношению к Владиславу Трубицыну».

«НАБУ сообщило об уличении в получении неправомерной выгоды депутата… Владислава Трубицына, а также директора одного из коммунальных предприятий. И это лишнее подтверждение того факта, что во власти города процветает коррупция, в которой замешаны подчиненные городского головы».

«Мы ждем всестороннего и тщательного расследования дела антикоррупционными и правоохранительными органами… Надеемся, что профессиональная и беспристрастная работа детективов НАБУ, прокуроров САП, судей, а соответственно и адвокатов позволит получить справедливый приговор – обвинительный или оправдательный. Вместе с тем, мы считаем, что политическая ответственность должна быть намного быстрее уголовной или административной. Особенно за деяния, которые можно рассматривать как коррупционные… Надеюсь, реакция городского головы Киева на коррупцию в коммунальных предприятиях будет столь же быстрой», - написала Шуляк.

Напомним, с 2019 года между Офисом Президента и мэром Киева Виталием Кличко разгорелась борьба за власть в столице. Против чиновников КГГА начали уголовные производства по расследованию финансовых нарушений на десятки миллионов гривен.

Ранее о подозрении сообщили двоим заместителям Кличко - Николаю Поворознику и Петру Пантелееву.