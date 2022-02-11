Разбор программы Зеленского: как обстоят дела с выполнением предвыборных обещаний

В предвыборной программе Владимира Зеленского 71 обещание. Из них Президент уже выполнил 18 (27%), в частности: ввести «нулевую декларацию» для бизнеса, подписать соглашение об «открытом небе» с ЕС, ввести открытые списки на парламентских выборах, сформировать рынок земли. Еще 8 обещаний уже провалены, среди них: обеспечить детенизацию экономики, обновить аэропорты в каждом областном центре. Самое интересное – что же с оставшимися 45 обязательствами, на каком они этапе реализации. Издание «Слово и дело» опубликовало большой разбор программы Зеленского.

Зарплата военнослужащих на уровне натовских стандартов

Как таковых стандартов НАТО по зарплате военных не существует – ее размер зависит от каждой страны. Но есть общий принцип – оклады базируются на выплатах по воинскому званию, затем идут разные способы стимулирования продолжительности службы (пропорция составляет или 80% к 20%, или 70% к 30%).

В Украине пока только собираются провести реформу системы денежного обеспечения военных: чтобы 70% составляли выплаты по званию и выслуге лет, остальное – выплаты стимулирующего и компенсационного характера.

Как заявил в конце 2021 года министр обороны Алексей Резников, на реформу понадобится три года, поэтому нужно начинать ее «как можно скорее».

Уголовные преступления будет рассматривать суд присяжных, состоящий из народа

По суду присяжных, как заявил министр юстиции Денис Малюська, принято политическое решение – он точно заработает. Вот только сроков пока нет.

В Верховной Раде есть три правительственных законопроекта – «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины об обеспечении участия граждан Украины в осуществлении правосудия», «О внесении изменений в закон «О судоустройстве и статусе судей» об усовершенствовании порядка привлечения граждан Украины к участию в осуществлении правосудия и формировании списка присяжных» и «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению участия граждан Украины в осуществлении правосудия» – которые все еще находятся на рассмотрении в комитете. Кроме того, зарегистрированы несколько депутатских инициатив по суду присяжных.

Центральные органы власти не будут сконцентрированы в Киеве

От идеи переезда Офиса Президента с Банковой отказались еще в начале каденции Владимира Зеленского – дорого и сложно.

Осенью 2020 года в Кабмине рассказывали о возможном пилотном проекте – перенесении Госэкоинспекции из Киева в Кривой Рог. Но, похоже, идея осталась на уровне разговоров. Больше о переезде органов центральной власти из столицы не упоминали.

Возвращение украинцев из трудовой миграции

В Министерстве иностранных дел рассказывали, что разработали проект концепции Государственной целевой программы сотрудничества с зарубежными украинцами – чтобы украинцы за границей не теряли связь со своей страной.

Уже несколько лет в Украине действует Стратегия государственной миграционной политики, одна из целей которой – создать необходимые условия для возвращения и реинтеграции украинских мигрантов в украинское общество.

Что касается экономических стимулов для возвращения на Родину, то в Раде есть еще не принятый законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения помощи для экономической реинтеграции трудовых мигрантов».

Отказ от пластика

Это обещание очень сложно выполнить за одну каденцию, но некоторый прогресс есть. Так, в Украине с декабря действуют ограничения на использование определенных пластиковых пакетов.

Кроме того, в парламенте зарегистрирован законопроект об ограничении производства и обращения пластиковой продукции одноразового использования на территории Украины. А на второе чтение готовится законопроект «Об управлении отходами».

Переработка мусора

Что касается сортировки и переработки мусора, то здесь все упирается в строительство в регионах мусороперерабатывающих и мусоросортировочных комплексов, а для этого нужны солидные инвестиции.

Обеспечить всех украинцев доступом к скоростному интернету

По оценке Министерства цифровой трансформации, в Украине больше 17 тысяч населенных пунктов не охвачены оптическими сетями ни одного оператора, а значит у 4 млн человек нет качественного фиксированного интернета. Кроме того, к оптическому интернету не подключены 40% школ, 92% библиотек, 37% больниц.

Пока у правительства есть несколько стратегий по внедрению 3G, 4G и 5G, а также почти готова национальная стратегия развития широкополосного доступа к интернету. Но, конечно, как всегда, выполнение обещания упирается в ряд сложностей, в том числе с финансированием.

Восстановить программы молодежного жилищного кредитования

В Украине работает Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству. В Фонде действуют программы «Доступное жилье», удешевление стоимости ипотеки, льготное долгосрочное кредитование, льготное кредитование для молодежи, льготное кредитование для участников АТО и переселенцев.

В ближайшее время Зеленский пообещал запустить программу «Украинская мечта», по который гражданин, который честно платит налоги, сможет получить кредит по ставке 5% в гривне для приобретения собственной недвижимости.

Граждане смогут приобщиться к принятию важных решений власти через интернет

В Министерстве цифровой трансформации считают, что голосовать на выборах онлайн станет возможно после перевода 100% услуг в онлайн – и до 2024 года это реально сделать.

Также до 2024 обещали ввести систему онлайн-референдумов на базе национальной платформы электронной демократии «ВзаємоДія».

Недавно в приложении «Дія» были запущены опросы от власти, которые Владимир Зеленский назвал «первым масштабным инструментом электронной демократии и началом цифрового народовластия».

Переход от солидарной к накопительной пенсионной системе

В Верховной Раде есть большое количество законопроектов – и от депутатов, и от правительства – для введения накопительной пенсионной системы. Пока ни один из них не принят.

Но Владимир Зеленский недавно пообещал обеспечить введение накопительной пенсионной системы уже в 2022 году. Очевидно, что сначала реформа будет частичной.

Энергонезависимость Украины

Владимир Зеленский далеко не первый пообещал обеспечить энергонезависимость Украины. И пока никому это не удалось. Скорее всего, и за время каденции Зеленского обещание не будет выполнено.

Украина делает определенные шаги, чтобы укрепить свою энергетическую безопасность, но все равно закрыть все потребности исключительно своими ресурсами не может.

Ввести принцип «деньги ходят за студентом»

Суть обещания в том, что каждый «школьный гений» получит образовательный ваучер, который сможет потратить на обучение в любом выбранном им учреждении высшего образования.

В сентябре 2021 Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О формировании и размещении государственного и/или регионального заказа на подготовку специалистов с высшим, профессиональным передвысшим образованием...», который и вводит принцип «деньги ходят за студентом».

Налоги станут простыми и понятными

Для упрощения налогообложения в Украине был принят закон относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Кроме того, был утвержден порядок функционирования единого счета для уплаты налогов и сборов.

В планах у Министерства финансов еще несколько налоговых реформ. Но сложно сказать, стали ли налоги простыми и понятными для обычных граждан.

Установить контроль за истощением черноземов

В Госгеокадастре сообщили, что не создают и не систематизируют информацию относительно проведения мероприятий по контролю за истощением черноземов.

Но недавно в ведомстве сообщили, что в Украине нужно усилить охрану почв, поэтому Министерство аграрной политики разработало соответствующий законопроект, который находится на согласовании в профильных ведомствах.

Установить контроль за загрязнением рек

На второе чтение готовится законопроект «О государственном экологическом контроле». Он даст Госэкоинспекции больше инструментов для противодействия нарушениям в сфере природных ресурсов.

Кроме того, Владимир Зеленский анонсировал в Украине «фундаментальный аудит системы очистки питьевой воды и водных недр по всей стране». По его итогам соответственно должны быть приняты какие-то меры для уменьшения уровня загрязнения рек и водоемов.

Обеспечить монетизацию льгот

Частично монетизировать льготы начали еще в 2018 году при правительстве Владимира Гройсмана. Нынешний Кабмин продолжает этот курс.

Кроме того, в парламенте есть правительственный законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно льгот по оплате проезда и других льгот». В законопроекте предлагается с 1 января 2023 года вместо льгот на проезд в общественном транспорте начислять денежную компенсацию.

Равные права для государственных и частных учебных заведений

Частные или корпоративные заведения среднего образования могут теперь рассчитывать на финансирование из госбюджета, а также на образовательную субсидию из местного бюджета.

Кроме того, из госбюджета можно выделять средства на высшее образование для учреждений как государственной, так и частной собственности.

В первом чтении принят законопроект, который урегулирует процесс отбора исполнителей госзаказа среди частных учреждений высшего, профессионального предвысшего и профессионального образования.

Профессия врача станет престижной и высокооплачиваемой

В начале 2022 года медицинским работникам учреждений государственной и коммунальной собственности повысили базовую зарплату, теперь она должна составлять минимум 20 тыс. грн для врачей (кроме интернов), для медицинских сестер – минимум 13,5 тыс. грн.

Однако в начале февраля стало известно о случаях, когда главные врачи заставляют медиков переходить на неполные ставки, чтобы не выплачивать повышенные зарплаты. В МОЗ и Офисе Президента заявили, что это недопустимо.

Ввести обязательный бесплатный ежегодный медицинский осмотр

Владимир Зеленский, представляя программу «Здоровая Украина», анонсировал введение check up для украинцев старше 55 лет: полные обследования каждые два года, а для некоторых категорий граждан – ежегодно.

В приложении «Дія» будет создан специальный электронный кабинет пациента, где можно будет следить за графиком медосмотров и контролировать их результаты. Другие подробности, как будут организовывать медосмотры, сколько средств на это потратят – неизвестны.

Ввести экономический паспорт украинца

В конце прошлого года Президент, наконец, зарегистрировал пакет инициатив для введения экономического паспорта украинца. Законопроект предусматривает, что с 2023 года заработает Фонд будущих поколений, где будут накапливаться деньги для детей, родившихся после 1 января 2019 года.

Законопроектом предусмотрено несколько источников формирования активов Фонда: государственные взносы (из средств госбюджета, поступивших от уплаты рентных платежей за пользование недрами для добычи полезных ископаемых); инвестиционные доходы, образующиеся в результате размещения и инвестирования средств Фонда; суммы штрафных санкций, пени и других платежей в пользу участников Фонда. Законопроект ждет рассмотрения в первом чтении.

Лишение депутатов мандата за кнопкодавство и прогулы

Верховная Рада ввела ответственность за прогулы заседаний – за это грозит прекращение возмещения нардепу расходов, связанных с выполнением полномочий. Кроме того, была введена уголовная ответственность за кнопкодавство.

Что касается лишения мандата, то законопроект Зеленского о внесении изменений в статью 81 Конституции Украины (относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины) забраковал Конституционный суд.

Пожизненный запрет занимать госдолжности для коррупционеров

Верховная Рада приняла изменения в Уголовный кодекс, которые предусматривают, что получение чиновником активов, стоимость которых более чем на 6,5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы, будет караться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. При этом пожизненный запрет занимать государственные должности не предусмотрен.

Референдум о членстве в НАТО

Как объяснила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, референдум о членстве Украины в НАТО будет контраргументом для западных партнеров о том, что ни общество, ни политики не разделены относительно этой цели.

Но несмотря на то, что Украина стремится стать членом Альянса, о чем постоянно говорит и Президент, и члены правительства, референдум проводить не планируют.

Внедрить страховую медицину

Внедрить страховую медицину в Украине могут не раньше 2023 года – такой срок называли и в Министерстве здравоохранения, и в профильном комитете парламента. При этом еще не определена модель страхования, и четкой стратегии внедрения реформы нет.

СБУ не будет заниматься экономическими преступлениями

Выполнение обещания Зеленского зависит от двух факторов – запуска Бюро экономической безопасности и принятия законопроекта о реформе СБУ. Бюро экономической безопасности запустили, а законопроект по СБУ все еще ждет второго чтения. Законопроект, в частности, лишает СБУ полномочий в сфере экономики и борьбы с коррупцией.

Профессия учителя станет престижной и высокооплачиваемой

С начала 2022 года в Украине повысили на 10-20% размеры зарплат педагогических работников. Также Министерство образования и Министерство финансов рассматривают возможные варианты повышения заработных плат педагогических, научно-педагогических и научных работников.

Заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал

Меморандум с Международным валютным фондом, обнародованный в ноябре, предусматривает, что Украина отказывается от идеи заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал. Но нардеп Даниил Гетманцев после опубликования меморандума призвал не спешить с выводами и анонсировал «новости» по поводу реформы.

В тоже время сам депутат не выполнил обещание до конца 2021 года зарегистрировать законопроект о налоге на выведенный капитал.

Лекарства, которые прошли регистрацию в странах ЕС и США, не будут получать дополнительные разрешения в Украине

В Украине несколько упрощена процедура регистрации лекарств, зарегистрированных компетентными органами США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады. Но эти лекарства в любом случае проходят экспертизу – Государственный экспертный центр МОЗ изучает регистрационные материалы, предоставляет заключение, на основе которого препараты регистрируют в Украине.

В законопроекте «О лекарственных средствах» об упрощении регистрации для препаратов из ЕС и США речь не идет.

Максимально сократить количество функций государства

Сокращение функций государственных органов происходит в рамках политики цифровизации.

Отложено рассмотрение законопроекта относительно реформирования территориальной организации исполнительной власти, который предусматривает устранение дублирования и завершение децентрализации полномочий местных госадминистраций и органов местного самоуправления.

Также рассмотрения ждет законопроект о лишении Кабмина несвойственных полномочий. Будут внесены изменения в 31 законодательный акт и правительство лишат 55 полномочий. В частности, правительство хотят лишить некоторых полномочий в сфере здравоохранения, культуры, туризма и образования.

Честные чиновники получат гарантированные достойные зарплаты

В Украине нарабатывают реформу оплаты труда чиновников, чтобы во всех государственных органах была единая система. После реформы, как утверждают в Национальном агентстве по вопросам госслужбы, уровень зарплаты госслужащего будет зависеть от результатов его работы. Кроме того, заработная плата постепенно будет приближена к рыночной. Завершить реформу должны до 2023 года.

В феврале этого года Кабмин принял изменения в схему должностных окладов государственных служащих разных категорий – пока они вырастут на 6%.

Публичные процессы будут автоматизированы

С ноября в Украине начали внедрять режим «без бумаг», закончить процесс рассчитывают до 2024 года.

Кроме того, постоянно расширяется перечень услуг, которые украинцы могут получить онлайн. Сейчас в приложении «Дія» доступны 80 услуг, в частности: регистрация и закрытие ФЛП, восстановление и обмен водительского удостоверения, регистрация права на недвижимость, получение ряда лицензий, получение одноразовой помощи для ФЛП, регистрация места жительства, изменение места регистрации, разрешение на строительство.

Информация о бюджетах, тендерах, закупках, аукционах будет доступна всем

Украина занимает довольно неплохие позиции в международных рейтингах, которые анализируют успехи стран в вопросе открытости данных.

На данный момент на официальном сайте Минфина публикуется проект и утвержденный госбюджет, «Бюджет для граждан» (информационно-аналитические материалы об основных показателях и заданиях бюджета), информация о выполнении бюджета по итогам месяца, квартала и года.

Кроме того, министерство реализует проекты: единый веб-портал использования публичных средств, система «Прозрачный бюджет», программа «Публичные реестры» – инструмент контроля и доступа к информации по управлению публичными средствами.

Что касается местных бюджетов, их можно найти на сайтах местных органов власти. Работает также система Prozorro Sale – система онлайн-аукционов по продаже и аренде имущества.

Ввести европейские стандарты промышленного и продовольственного производства

Важным условием для выполнения этого обещания Зеленского является подписание «промышленного безвиза» с Евросоюзом. Премьер Денис Шмыгаль рассчитывает, что это произойдет уже в 2022 году.

Но успехи в выполнении этого обещания в контексте экологии пока скромные – ключевые законы для гармонизации законодательства с ЕС не приняты.

Ввести институт мирового судьи

Идея с введением института мировых судей в Украине пока только на этапе обсуждения. Нет конкретики на счет того, какой может быть модель мирового суда, и когда он сможет заработать.

Школы получат современное оборудование

Оборудование и инфраструктура школ обновляется регулярно. Местным бюджетам стабильно выделяют субвенции на ремонт и обновление оборудования в школах. Благодаря реформе питания начали устанавливать новое оборудование в столовых. Кроме того, строятся и новые школы.

Больницы получат современное оборудование и обновят свою инфраструктуру

Оборудование в больницах постепенно обновляется. Однако никак не могут закончить строительство и оснащение обещанных более 200 приемных отделений. Кроме того, были проблемы с оснащением больниц, которые занимаются лечением пациентов с коронавирусом.

Поддержка и развитие частного образования

С января 2020 года было введено электронное лицензирование образования в сферах профессионального предвысшего, последипломного и профессионального образования, а также частично высшего.

Кроме того, с 2019 года действует новый порядок предоставления образовательной субвенции местным бюджетам – получателями субвенции могут быть не только коммунальные учреждения среднего образования, но и частные.

Также в июле 2021 года частным учреждения высшего образования впервые дали возможность участвовать в распределении мест государственного заказа.

Армия должна быть престижной службой

Практически ежегодно в государственном бюджете увеличивают расходы на оборону, у Вооруженных сил Украины появляется новая техника. Также Украина постепенно внедряет стандарты НАТО.

Но при этом еще нужно разработать новую систему денежного обеспечения военных, реформировать систему обеспечения жильем, а также модернизировать систему перехода с военной карьеры на гражданскую.

Обеспечить открытость деятельности власти

Если рассматривать это обещание Владимира Зеленского с точки зрения доступности данных, то не так давно был расширен перечень информации для открытого доступа. Запущен также портал «Дія. Открытые данные», где будет доступна информация из разных реестров и сфер деятельности государства.

Открытость власти можно еще трактовать с точки зрения того, насколько власти готовы к диалогу с гражданами, и насколько объективную и исчерпывающую информацию от нее получает общество. Здесь не все так гладко.

Полученные средства от 5% налога нулевой декларации пойдут на уменьшение тарифной нагрузки для малообеспеченных

Возможность подать одноразовую декларацию в Украине уже есть. Однако во власти не говорили о намерении направить средства от «нулевых деклараций» на снижение тарифной нагрузки для граждан.

Более того, поступления в бюджет от добровольного декларирования пока скромные.

Установить контроль за вырубкой лесов

Вырубка лесов остается одной из главных экологических проблем в Украине. Для контроля за вырубкой есть несколько инструментов, например, реестр лесорубных билетов, перечень выданных сертификатов происхождения древесины. Кроме того, через систему «Прозорро. Продажи. Древесина» можно проверить объемы реализуемой древесины и цены на нее. Но их еще нужно совершенствовать.

Также для полноценного контроля не принята вся нужная законодательная база.

Баллотироваться только на один президентский срок

Очень неоднозначное обещание. Рейтинги Владимира Зеленского позволяют ему баллотироваться на второй срок и даже победить на выборах.

Сам Президент пока уклоняется от ответа о второй каденции. Но уже говорил, что пяти лет для выполнения всех предвыборных обещаний ему не хватит. То же самое говорят и в его команде. В частности, партия «Слуга народа» уже хочет просить Зеленского идти на второй срок.

Сократить административную надстройку системы здравоохранения

Очень сложно сказать, что вообще президент имел в виду под сокращением административной надстройки системы здравоохранения. Даже в МОЗ не смогли дать объяснения.

А в Офисе президента ссылаются на указ Владимира Зеленского «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства», который был подписан еще в ноябре 2019 года.

Отменить залог для подозреваемых в коррупции

Из законопроекта Владимира Зеленского относительно усовершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства при подготовке ко второму чтению убрали правку, которая предусматривала, что в отношении лица, совершившего коррупционное преступление, не может применяться какая-либо мера пресечения, кроме ареста.

В декабре 2019 года Зеленский зарегистрировал новый законопроект – о внесении изменения в статью 183 Уголовного процессуального кодекса Украины об особенностях определения размера залога при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей за совершение тяжкого или особо тяжкого коррупционного преступления. Но он до сих пор не принят и, судя по всему, принят не будет.

Поддержка молодых предпринимателей

В Украине работает программа «Доступные кредиты 5-7-9%», скоро заработает Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, у стартапов в IT-сфере есть возможность присоединиться к правовому режиму Дія.City.

Так что точечные программы поддержки действуют.