В Харькове пройдет традиционный Конгресс с местными властями и главами ОГА под руководством Президента Зеленского

фото: заседание Конресса в Хмельницком В Харькове, в пятницу, 11 февраля, пройдет традиционный Конгресс, на котором Президент Украины Владимир Зеленский обсудит важные вопросы с главами облгосадминистраций и представителями местной власти.

Онлайн-трансляция опубликована на YouTube-канале Конгресса.

Отметим, в повестке дня:

- состояние выполнения Закона Украины «Об основах национального сопротивления»;

- обеспечение финансовой и энергетической стабильности в Украине;

- готовность к реализации в 2022 году проектов программы Президента Украины «Большое строительство»;

- мероприятия по повышению уровня энергоэффективности и термомодернизации жилого фонда;

- выполнение Указа Президента Украины «О мерах по повышению конкурентоспособности учреждений здравоохранения и дополнительных гарантий для медицинских работников»;

Отметим, на Конгрессе будут присутствовать глава Николаевского областного совета Анна Замазеева, которая также является заместителем председателя Конгресса, и глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким.

Заседание начнется в 13:00 в СК «Локомотив».

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11:39 Отметим, 11 февраля под председательством Президента в Харьковской области состоится выездное заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины. Издание «Украинская правда» со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова сообщает, что на Совете обсудят риски для судоходства Украины в связи с намереньями РФ перекрыть часть морей под предлогом учений.

— Одним из основных вопросов, который будет рассматриваться на выездном заседании СНБО Украины в Харькове 11 февраля, будет вопрос о рисках для морского судоходства Украины, в связи с намерениями Российской Федерации перекрыть под предлогом проведения военно-морских учений районы Черного и Азовского морей. Это вопрос президент Украины Владимир Зеленский определил как неотложный, - сказал Данилов.

Напомним, на прошлом Конгрессе в Днепре Анна Замазеева выступила перед Президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросам налогообложения в области и проблем с громадами. Кроме того, она рассказала Президенту Украины Владимиру Зеленскому, что в Николаевской области из 52 объединенных территориальных громад платежеспособные только восемь. Также она обсудила с министром здравоохранения Виктором Ляшко возможность пересмотреть условия конкурса на главврачей, согласно которым необходимо иметь семилетний руководящий опыт.