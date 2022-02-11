Финляндия купит у США истребители F-35 стоимостью $9,4 миллиарда

Финляндия подписала соглашение на закупку 64 новейших американских истребителей пятого поколения F-35 стоимостью $9,4 миллиарда.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Директор Департамента материально-технического обеспечения Вооруженных сил Финляндии генерал-майор Кари Ренко подписал документы на закупку истребителей F-35 и их обслуживание.

Контракты на закупку охватывают поставки в Финляндию 64 многоцелевых истребителей F-35 в 2025-2030 годах, двигателей и оборудования для технического обслуживания, запасных частей, учебного оборудования и услуг, необходимых для эксплуатации и технического обслуживания.

В декабре правительство Финляндии объявило, что выбрало истребители F-35 на замену нынешним истребителям Hornet. Отмечается, что Финляндия будет вовлечена в процесс производства самолетов, что позволит создать в стране около 1500 рабочих мест. Финляндия не является членом НАТО, но в последние годы значительно усилила отношения с Альянсом на фоне агрессивного поведения России.

Ранее сообщалось, что Финляндии и Швеции, которые оказались под российской угрозой, обещают быстрое вступление в НАТО.